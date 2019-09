Bruno Lage: «João Félix não tem que se comparar com ninguém»

Bruno Lage foi convidado a falar do sucesso que tem sido o Caixa Futebol Campus, não tendo escapado ao assunto que agitou o último mercado de transferências: a saída de João Félix para o At. Madrid por 120 milhões de euros. Ainda assim, em declarações para a CNN, canal televisivo norte-americano, o técnico benfiquista rejeitou quaisquer comparações do jovem com Cristiano Ronaldo."Gostava de ver o João [Félix] no mesmo registo que o trouxe até aqui, aquele que o distingue dos outros. Ele não tem que se comparar com ninguém. Até são injustas as comparações que se fazem, entre um jovem de 19 anos com o Cristiano Ronaldo, um dos melhores jogadores de todos os tempos", sustentou o treinador de 43 anos.Já sobre a academia benfiquista, Lage começou por sustentar o papel que Luís Filipe Vieira teve em todo o processo. "Todo o conjunto de pessoas que trabalham aqui fazem dela um sítio muito especial para se trabalhar. Não podemos falar na academia, antes de referir o projeto e a visão do presidente há 15 anos. Criou a academia, um sítio fantástico que nos proporciona a todos nós condições para evoluir. Tanto a nós treinadores, como aos nossos jogadores. Todos temos condições para evoluir e proporcionar aos nossos jogadores a evolução necessária de acordo com o seu potencial. O mais impotante que um clube tem de perceber, nos tempos modernos, é que tipo de trabalho tem de desenvolver na formação, de forma a ter rentabilidade desportiva e financeira. Esse foi o grande sucesso do Benfica, não foi imitar ninguém. Idealizou-se um Benfica para que o sucesso desportivo acontecesse, além de que vivemos tempos modernos em que as transferências acontecem a todo o momento, o pode trazer também retorno financeiro", referiu ao canal televisivo.No vídeo publicado no site, Bruno Lage acabou por realçar que o clube da Luz tem visto reconhecida a sua preponderância no panorama futebolístico mundial."A nossa ambição tem de ser em função da grandeza do clube. O Benfica ao longo dos anos tem recuperado o seu lugar. Em termos de formação é notória a evolução e a projeção que temos tido quer em termos nacionais, como internacionais".