Bruno Lage: «Jogo razoável. Podemos e devemos fazer melhor»

O Benfica empatou (0-0) na receção ao Tondela, em jogo a contar para a 25.ª jornada da Liga NOS e perdeu a oportunidade de ficar isolado na frente da tabela classificativa, num encontro em que as águias somaram inúmeras oportunidades para alterar o marcador.

No final do encontro, Bruno Lage disse que a equipa fez "um jogo satisfatório" diante dos tondelenses, algo que "não chega" para os objetivos da equipa.

"É verdade que fizemos um jogo razoável, podemos e devemos fazer melhor. Fomos criando algumas oportunidades, fomos a melhor equipa em campo, criámos mais oportunidades, mas fizemos um jogo satisfatório e isso não chega. A partir de determinada altura o jogo foi ficando lento, faltou-nos calor e circulação, arrastar marcações, jogadores a tirar adversários do caminho. Estivemos quase sempre no campo adversário. É pena de não termos aproveitado esta oportunidade para recomeçarmos bem e saltarmos para a frente do campeonato."

Ausência de adeptos nas bancadas do Estádio da Luz

"Faltou também isso. Faltou o calor, a presença do adepto. É mais um elemento que faltou", concluiu.