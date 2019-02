Bruno Lage: «Jonas está doido para fazer nos jogos o que faz no treino»

Bruno Lage tem apostado sempre em Seferovic e João Félix e, na conferência de antevisão ao Benfica-Chaves desta segunda-feira (21h15), o treinador explicou as suas opções."No banco só tenho um jovem chamado Jonas que está doido para fazer nos jogos o que faz no treino. Temos cinco avançados, incluo sempre o Rafa. São as análises que vamos fazendo. O Jota ainda não teve oportunidade de jogar, estava na minha mente quando fizemos o 3-0 nas Aves, mas a seguir aparece a expulsão. Estou muito satisfeito com o trabalho de toda a gente, depois é perceber como estamos a crescer e tomar decisões. Há decisões deste lado estratégicas e que têm de ser levadas em consideração", disse o técnico encarnado.Lage abordou ainda as questões defensivas da equipa, na véspera de um encontro em que não poderá contar com os castigados Ferro e André Almeida: "Tentamos criar rotinas com toda a gente e isso foi notório nestas duas semanas em que fizemos uma gestão equilibrada do plantel. Olha-se muito para a linha defensiva e quando cheguei senti que a crítica era muito acentuada. Mas quando atacamos quem inicia é o guarda-redes, quando defendemos são os dois avançados. Um trabalho enorme da parte deles. Se fazem o que peço em termos defensivos e ainda marcam golos, tiro o chapéu. Estamos muito satisfeitos com isso. Amanhã vão jogar quatro jogadores rotinados, mas temos de olhar para o comportamento coletivo."