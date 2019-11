Bruno Lage justifica escolhas na Champions: «São 20 anos a pensar pela minha cabeça»

Na conferência de imprensa de antevisão do jogo da 11.ª jornada nos Açores, frente ao Santa Clara (sábado, 18 horas), o encontro da Champions com o Lyon (3-1) ainda foi tema. Questionado sobre o facto de ter deixado habituais titulares no banco, como Pizzi ou André Almeida, Bruno Lage respondeu com... "opções".





"O Pizzi só não jogou o último jogo na Liga dos Campeões, André Almeida também. Contra o Lyon, na Luz, como vencemos, não se levantou essa questão, Seferovic... Vinicius tinha feito dois golos nos jogos anteriores. São opções. São opções que passam por mim, fechámos o jogo da Liga dos Campeões e seguimos. É perceber e fazer a análise do que é a avaliação de cada um deles e depois escolher o melhor onze para cada momento. Deixe-me contar uma história. Tenho 43 anos, terminei o curso há 23. Há 23 anos, entre 15 a 20 colegas, todos foram dar aulas, eu não fui. Tentei investir no meu futuro como treinador. Muitos diziam 'vais ganhar 100 ou 200 euros enquanto nós 1.200 ou 1.400...' Fui atrás desse sonho. Passado uns anos cheguei ao Benfica, com 27 anos: com 30 treinava os juniores, treinei iniciados, juvenis... A determinada altura pensei que precisava de um projeto e aqui diziam-me que ninguém sai do Benfica. Estive no Dubai, acompanhei o Carvalhal, voltei à equipa B, toda a gente dizia que ia deixar a Premier League para competir na 2.ª Liga... Pensei pela minha cabeça. São 20 anos a pensar pela minha cabeça. Quando saí do V. Setúbal, ganhava 100 euros. Quero um dia olhar para trás e perceber o percurso que fiz a pensar pela minha cabeça", afirmou o treinador do Benfica.