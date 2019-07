Bruno Lage: «Keizer está a adaptar os jogadores à sua nova ideia»

Bruno Lage fez este sábado a antevisão do encontro com o Milan, no domingo, naquele que será o último jogo antes da Supertaça com o Sporting. O técnico quer melhorar em vários aspetos e diz que o rival está a fazer o mesmo nesta altura."Para além de tentarmos fazer um grande jogo, as expectativas são as melhores porque é o último jogo-treino. Continuar a evoluir, irmos ao encontro das nossas melhores decisões e proporcionarmos ritmo de jogo aos atletas.""Ao responder ia abrir o jogo para o adversário. É tornar fácil a análise da nossa equipa. O que é mais importante é percebermos que há jogadores e duplas que já conhecemos, centrais, médios, avançados, ala com lateral, como combinam, e aqui é uma oportunidade para verificarmos que outros jogadores o podem fazer. Eventualmente amanhã iniciarmos o jogo com um 11 que provavelmente não será o da Supertaça. Mas tudo depende da resposta que os jogadores forem dando. É prematuro falar do onze ideal, porque há jogadores que atingem uma performance mais rápido e outros não. O mais importante é escolher o onze em função do rendimento, estado físico e estratégia.""Um ou outro jogador que não conhecia tão bem e fiquei com a ideia de que poderá fazer mais do que uma posição, e isso agradou-me.""De 0 a 100? É difícil. Da mesma forma que estamos a preparar-nos, o Sporting estará a preparar a sua equipa. Tem-no feito de forma semelhante, alguns jogadores vão jogando 60 minutos, outros 78 minutos, vão também trocando algumas duplas… O treinador está a tentar conhecer isso e a adaptar os jogadores à sua nova ideia. Nos jogos mais importantes tem jogado com uma linha de quatro, mas também poderá jogar com uma de cinco.""Em muito pouco. O posicionamento é completamente diferente. O Milan tem jogado em losango, são dinâmicas diferentes das que o Sporting tem apresentado. Serão dois jogos diferentes. As questões mais estratégicas serão completamente diferentes."