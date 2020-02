Bruno Lage lamenta ausência de Gabriel: «É um jogador fantástico que faz falta»

Bruno Lage sublinhou esta sexta-feira que não existe qualquer previsão para o regresso de Gabriel aos relvados. Em conferência de imprensa de antevisão à receção ao Sp. Braga (amanhã, 18 horas), o treinador do Benfica garantiu que há soluções no plantel para fazer face à ausência do médio.





"Não temos previsão de nada. A nossa preocupação é olhar também para o lado humano. É um jogador fantástico que faz falta, como os outros. O seu contributo tem sido importante, como todos. Não tendo Gabriel, outro colega entrará em campo e dará o seu contributo. Temos de arranjar soluções para a equipa continuar com dinâmica", disse.Bruno Lage admitiu que a equipa terá de encontrar novas formas de encetar a pressão, papel no qual Gabriel assumia especial preponderância no Benfica."Por isso é que tenho dito que o trabalho dos avançados é muito importante. O coletivo tem de funcionar. Se temos trabalhado muito com o Vlachodimos para ser o primeiro a proporcionar um trabalho ofensivo de qualidade, também trabalhamos muito com os dois avançados. Temos de arranjar soluções", observou.Recorde-se que Gabriel tem parésia do VI par craniano esquerdo , com limitação da abdução, que condiciona diplopia (a percepção de duas imagens de um único objeto), conforme indicou o Benfica em comunicado. O médio, que não tem data para regressar aos relvados, sofre assim de um problema que lhe condiciona a visão, nomeadamente a movimentação do olho