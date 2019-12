Bruno Lage aponta mudança drástica de Cervi e admite: «Hoje a equipa está confiante»

Bruno Lage admitiu que o Benfica poderia ter seguido para os oitavos de final da Liga dos Campeões se tivesse sido mais consistente na primeira metade da fase de grupos. Após o triunfo caseiro por 3-0 diante do Zenit, que permitiu a passagem para a Liga Europa, o técnico deu ainda o exemplo de Cervi, nas declarações à TVI24 e Eleven Sports.

Mudança de chip para a 2.ª parte

"Foi ajustarmos um pouco o nosso posicionamento. Uma vitória justa da nossa equipa. Tínhamos de ajustar o nosso posicionamento para eles abrirem espaços. Continuar a circular a bola, dar passos à frente mas sempre com cuidado da bola longa, que é um ponto forte deles. Estavam a afundar demasiado cedo a levar com marcações. Era ter mais paciência e continuar a circular a bola. Os espaços apareceram e exemplo disso foi o primeiro. Surge o penálti e a expulsão e tínhamos de manter a bola, para fazer o resultado confortável, que era vencer por 4-0. Hoje houve sempre bom controlo emocional e fizemos um bom jogo."

Benfica podia ter ido mais longe?

"Isso foi a análise que nos fizemos, que seria sempre um grupo equilibrado, veja-se o exemplo do Zenit. Fundamentalmente nos últimos dois jogos a equipa foi segura, perdemos nos detalhes, é claro que as opções serão sempre escrutinadas nas primeiras quatro jornadas. O Cervi foi criticado e hoje marcou o golo. Escolher sempre o melhor onze, vamos continuar assim. Hoje, a equipa está confiante. O que fazemos é a cada momento preparar o melhor onze. Na primeira jornada utilizámos Cervi. Tem bola isolado e não marcou com 0-0; hoje, seis jogos depois, é ele a abrir o marcador. A cada momento é entender o momento do jogador e escolher a estratégia e depois sentir o crescimento que temos. A este nível é vir sem emoções negativas do passado. Temos falado sobre isso, fazer o nosso jogo independentemente da prova."

Objetivo

"Agora o nosso objetivo é recuperar já para o jogo com o Famalicão"