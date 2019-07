Bruno Lage: «Mercado tem de pensar no Benfica»

Bruno Lage falou aos jornalistas após a goleada do Benfica a uma equipa amadora , num jogo-treino, abordando a forma atual da equipa e também o mercado. O técnico encarnado manifestou desejo de ver concorrência dentro do próprio plantel e considerou a cobiça algo natural."Duas equipas a fazerem já 45 minutos com qualidade. Grande objetivo desta semana é dar volume de treino a todos para chegarem aos 90 minutos. Passar aos mais novos e relembrar aos mais velhos o que fizemos no ano passado.""Quero é ter uma equipa competitiva, eventualmente essa poderá ser a posição em que teremos mais do que dois e nesse aspeto é perceber o que os novos trazem, os que melhor podem combinar, e isto não é só nos avançados. Há a ideia de jogo mas também a forma como cada jogador se liga com os outros. Contratação de Vinícius? Avançou-se para os jogadores em função do que entendemos ser o melhor para o plantel. É a melhor forma de evoluir, quem não está a jogar ter hipóteses de entrar.""É um facto, por isso é que estamos a fazer mais jogos que o habitual. São momentos de avaliação, a seguir a cada jogo avaliamos e percebemos a melhor forma de crescer como equipa. À medida que o jogo acontece e o rendimento se evidencia, as dores de cabeça são menos e chegamos a conclusões para entrar na época com o melhor onze.""Tem de pensar. É motivo de orgulho para nós, sinal que temos jogadores muito cobiçados. Cabe-nos a nós ter a capacidade de segurar as mais-valias mas não me preocupa nada, tal como olhamos para os jogadores dos outros.""Primeiro realçar o grande sacrifício do André Almeida na época passada. Sabíamos que ele poderia ter uma recuperação mais demorada. Ebuehi também esteve em recuperação e vamos dar-lhe volume de jogo de forma progressiva. Temos também o João Ferreira e o Nuno Tavares que podem fazer aquela posição. É tentar identificar o melhor jogador que pode desempenhar a função."