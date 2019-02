Bruno Lage: «Mérito total aos jogadores»

Bruno Lage disse à BTV estar satisfeito com a vitória expressiva diante do Nacional, entregando o "mérito total" aos seus jogadores e deixando ainda uma palavra ao adversário que teve um dia péssimo na Luz."O que se pode dizer? Fizemos um bom jogo, evolução do jogo e do treino. Sentimos desde o primeiro minuto que a equipa estava presente e que íamos jogar bem. O que nos deixa satisfeitos é a continuidade e estarmos presentes em jogo.""A forma como encaramos isto com normalidade. É um resultado expressivo que pode ficar na história destes jogadores, mas o que me deixa satisfeito é a continuidade, termos calma a fazer as coisas coisas, evoluir e acreditar no processo. Sinto que os jogadores estão nesse caminho.""Uma palavra para os jogadores trabalharem com motivação máxima nesta ideia, boa dinâmica, presentear os adeptos com uma boa exibição. E também uma palavra ao Nacional, porque também já estive do outro lado, porque as coisas quando assim acontecem… golo no primeiro minuto, há um descontrolo emocional. Eles têm consciência de que têm mais valor do que apresentaram hoje. É dar continuidade ao trabalho que têm feito.""Conhecemos os jogadores, agora é dar-lhes oportunidade de crescer neste patamar. Eram dois miúdos que estavam preparados, quando houvesse oportunidade de os puxar, para treinarem a este nível. Pouco a pouco vamos dando oportunidade. Da mesma forma que vi o Florentino a fazer desarmes, também vi o Jonas com 34 anos a recuperar bolas, toda a gente a trabalhar, construir com qualidade, chegar ao golo e criar oportunidades. Satisfeito com os mais novos e mais velhos. Mérito total aos jogadores, são eles que fazem história."