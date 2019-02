Bruno Lage: «Mesmo com 2-0 estava tudo em aberto»

Bruno Lage mostrou-se satisfeito com a vitória do Benfica diante do Sporting , apesar de admitir que sentiu necessidade de mexer na equipa no último quarto de hora, mas já não tinha substituições para fazer. O treinador elogiou ainda a estreia de Ferro nos encarnados."Vamos tendo momentos muito bons. Concordo que em determinada altura, nos últimos 15 minutos, senti necessidade de fazer mais uma substituição, mas já tinha feito. Demos algumas chances de o Sporting reduzir o no marcador. Perdi uma substituição mas ganhámos um jogador. Tinha dito que os reforços estavam em casa e estou plenamente satisfeito com a prestação do Ferro. Uma primeira parte equilibrada, mas uma segunda parte nossa, estivemos sempre mais perto de marcar, tivemos duas ou três oportunidades para acrescentar um golo ao 2-0. Não conseguimos e depois é ter capacidade de ter o nosso jogo mais tempo. Começámos a não ter bola, a ter emoção, demos espaço, numa transição nasce uma falta e um bom golo.""Não. Não senti. Não tivemos oportunidade de sair e estivemos fechados a analisar, evoluir, vi uma boa resposta do Sporting, mais cauteloso, a tentar anular. Tentámos sair a jogar de outra forma, vamos tendo os nossos momentos, mas o mais importante é irmos consolidando o que é nosso. Temos de ficar satisfeitos.""Era um jogo importante mas não determinante, mesmo com 2-0 estava em aberto, vamos discutir a eliminatória em abril.""Sinto que as pessoas se divertem a ver os nossos jogos, mas tem de ser em todos os jogos. As pessoas sabem que temos bons jogadores, uma belíssima equipa que tem de jogar desta maneira para os adeptos apoiarem. É o nosso trabalho. De três em três dias temos de marcar presença. Estamos aqui. Os adeptos foram incansáveis a apoiar.""Ainda não, é cedo para avaliar, vamos aguardar.""Satisfeito com todos, ainda mais com o Ferro, é mais um reforço da nossa equipa."