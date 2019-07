Bruno Lage: «Muito satisfeito com o que fizemos»

Bruno Lage, treinador do Benfica, mostrou-se satisfeito na BTV com o que viu em campo diante do Anderlecht, apesar da derrota. O técnico começou por falar da despedida de Jonas, passando depois às dinâmicas que, diz, já viu nos encarnados."Decidiu terminar da forma como queríamos, que era dentro de campo, chegar à marca bonita dos 300 golos e ser campeão. É um tremendo jogador, uma referência que se perde mas era um momento que tínhamos de viver juntos. Merece este carinho do público por tudo o que conquistou no Benfica.""Não é justo fazer esse tipo de análise. O jogo foi o que foi. Jogar com 30 jogadores, a gestão que fizemos foi a melhor. Apresentar os novos jogadores aos sócios, conhecerem o ambiente fantástico quando jogamos em casa. Tivemos muitos bons momentos na primeira parte e quando estávamos por cima é quando sofremos os golos. Quando recuperámos a bola no primeiro golo, perdemos ingenuamente e dá depois a oportunidade para o golo. Surge depois um golo num canto mas são situações normais neste início de época. O mais importante é que as três equipas que apresentamos já tiveram coisas que pretendemos. Tentar construir através do guarda-redes, pelos centrais, ligar jogo com os médios e chegar à zona da baliza. Um grande cruzamento do Nuno Tavares e uma entrada no sítio certo do Chiquinho. Por o que foi o jogo, perante uma equipa que tem mais duas semanas de trabalho, estamos muito satisfeitos com o que fizemos.""Equacionamos tudo. O que é justo é darmos uma oportunidade para todos se mostrarem e isso hoje não aconteceu. Dar 25 minutos a um jogador e ter de substitui-lo para que outro seja apresentado não é ser justo, mas não vamos ter muito tempo para isso. É verdade que temos uma base sólida que venceu o campeonato. Perdemos os dois homens da frente, duas referências, o mais velho e o mais novo. Tentaremos encontrar soluções, mas a partir do dia 1 e do dia 7, quando os internacionais regressarem, são eles que vão ditar, em função do rendimento. Queremos uma equipa à imagem do Benfica, com esta dinâmica, mas temos de prolongar o que fizemos bem ao longo do tempo e não alternando. Mas estamos muito satisfeitos e confiantes em construir uma grande equipa."