Bruno Lage na antevisão ao Rio Ave: o mercado, o regresso de Rafa e o 'expert' Carvalhal

Bruno Lage recordou, na conferência de imprensa de antevisão do encontro de amanhã, com o Rio Ave, para os quartos-de-final da Taça de Portugal (21h15, na Luz) que os encarnados venceram o duelo entre as duas equipas para o campeonato, mas que não foi um jogo fácil. Por isso o técnico quer a mesma concentração e recorda que os vilacondenses - treinados por Carlos Carvalhal, com que trabalhou em Inglaterra, e pelo seu irmão, Luís Nascimento -, são uma "equipa competente".





"Da mesma maneira que fez para o campeonato. O Rio Ave é equipa competente, como estão recordados o último jogo entre as duas equipas foi um difícil, muito bem disputado, fizemos uma boa exibição, marcámos dois golos e alcançámos um resultado justo. Vocês [jornalistas] sabem a opinião que tenho da equipa técnica do Rio Ave, um grande treinador, dois excelentes adjuntos, por isso temos de estar ao nosso melhor nível. Está fazer um campeonato muito bom, na Taça da Liga e na Taça de Portugal está a chegar às fases de decisão, é uma equipa competente, que vai querer seguir em frente. Mas a jogar em casa temos de repetir exibição que fizemos para o campeonato.""As questões que vão levantar sobre o mercado... Sabem o que aconteceu no último mercado, no final falei sobre tudo. Fica a promessa. Hoje falo apenas dos jogadores que treinaram coonosco. O Gedson não treinou connosco.""Disse que falava apenas dos jogadores que tinham treinado hoje e ele não treinou.""Não são 72 horas entre este jogo e o dérbi, são menos. É algo que temos de levar em consideração até porque o Carlos Carvalhal é 'expert' nessa matéria, treinar e recuperar de três em três dias, aprendi muito com ele nesse aspeto. Mas há também que levar em consideração que temos de vencer este jogo para prosseguir na taça. Amanhã vamos decidir o melhor onze para vencer o jogo.""Não comento arbitragem, só comento o que digo.""Está convocado.""Acho que estas questões passam ao lado dos jogadores. Pelo que conheço ao lado do mister passa-lhe também ao lado, vivemos isso em Inglaterra, várias vezes ele foi abordado para ir para o Swansea, teve mais uma ou outra abordagem e nunca perdeu o foco do jogo seguinte. A nós compete-nos estar focados no que poderá ser o onze, a estratégia do adversário e preparamo-nos da melhor maneira para vencer."