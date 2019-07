Bruno Lage: «Não é por terem saído Jonas e Félix que estamos mais fracos»

Bruno Lage analisou a vitória expressiva do Benfica este sábado em Coimbra , sublinhando que gostou de alguns aspetos mas pedindo paciência aos adeptos porque a equipa ainda está em formação."É exigir aquilo que exigimos aos nossos jogadores, correr desta maneira, com bola e sem bola. Tivemos uma recuperação defensiva como eu quero, com recuperações de bola em zonas do terreno bem altas.""Os adeptos têm de ter paciência, ninguém substitui ninguém. Não é por ter saído o Jonas ou o João que estamos mais fracos. Ou que este ou aquele que chegaram agora não dão garantias. É preciso dar tempo ao tempo. Temos é de criar rotinas e procurar efetuar as tansições com segurança. O entrosamento é isso, os mais velhos a integrarem os mais novos e a explicarem as ideias que o treinador quer. É bom para os mais novos e os mais experientes recordam tudo, porque estamos em pré-temporada e é agora se definem as ideias para toda a temporada.""Vão ser jogos de nível de exigência mais elevada, mas vamos competir e continuar neste caminho de crescimento. É importante crescermos todos juntos para podermos ter a equipa nas melhores condições no início da época. Estes adversários vão ajudar a evoluir com certeza.""Quem faz o onze são os jogadores, como digo sempre, eu avalio diariamente. É treino, treino, treino e jogo. Eles é que trabalham para serem titulares e eu só tenho de escolher."