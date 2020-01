Bruno Lage: «Não gostei da forma como sofremos o golo»

Bruno Lage lamentou o golo sofrido na vitória do Benfica (2-1) diante do Aves. O técnico dos encarnados lembrou as inúmeras oportunidades criadas pela sua equipa.





O resumo do Benfica-Aves: golos, casos e outros lances O resumo do Benfica-Aves: golos, casos e outros lances

Foi [uma vitória] arrancada a ferros. Tivemos uma produção muito boa em termos ofensivos para apenas marcarmos dois golos. Acho que foi o jogo em criámos mais oportunidades. Ofensivamente estivemos bem, defensivamente não gostei muito. Não gostei da forma como sofremos o golo. Temos trabalhado muito neste sentido para não permitir o espaço que oferecemos ao Aves para marcar o golo. Tivemos muito tempo dar a volta e o importante era manter uma boa dinâmica, manter a qualidade do jogo. Houve um ou outro lance em que nos precipitámos. Ofensivamente estivemos bem, mas defensivamente, em particular na situação de golo, temos de trabalhar para crescer", disse o técnico aos microfones da BTV.Bruno Lage destacou ainda a importância dos adeptos."Temos sentido o apoio dos adeptos em todo o lado. Os adeptos nunca enervaram a equipa, apoiaram e a equipa acreditou sempre porque o volume de jogo ofensivo foi fantástico e os jogadores entregaram-se. Ficamos felizes por os adeptos gostarem da nossa exibição. Uma palavra para o Aves: na situação em que está agarra-se à vida e à oportunidade de conquistar pontos. As equipas do Nuno Manta Santos é muito bem organizada mas conseguimos entrar várias vezes. Parabéns ao Aves, à nossa equipa e aos adeptos."