Bruno Lage: «Não levamos para o campo o que ganhámos nem o que perdemos»

O Benfica defronta este sábado o Gil Vicente determinado a ganhar mais três pontos. Bruno Lage reconhece que se trata de um adversário de qualidade "que já causou surpresas" e por isso o jogo foi preparado "ao detalhe". Este encontro marca o regresso dos encarnados à Luz, depois da derrota com o FC Porto, mas o treinador garante que o desaire com os dragões já foi ultrapassado."O jogo foi preparado ao detalhe. Com menos tempo do que é nornal, tivemos jogadores nas seleções, mas preparámo-lo com o maior rigor possível porque vamos defrontar uma boa equipa, que está em construção e que já causou surpresas. Temos de estar ao nosso melhor nível para conquistar os 3 pontos.""É uma avaliação correta. Trata-se de um treinador com enorme experiência, com uma carreira invejável e que diz a verdade. Foi isso que vi nos 5 primeiros jogos do Gil Vicente. Uma equipa poderosa, que quando recupera a bola coloca os olhos na baliza do adversário.""Procuramos sempre a perfeição, tentando fazer as coisas bem no jogo seguinte. Mas, da mesma maneira que não podemos levar para dentro do campo o que já ganhámos, não levamos para o jogo o que perdemos.""No dia em que fechou o mercado falei com todos os jogadores que tinham perspetivas de sair e eles sabem que todos eles contam. Mas contam mesmo!""O que aconteceu comigo pode acontecer com qualquer pessoa competente. Nesta vida o que é mais difícil é termos pessoas competentes a avaliar o nosso trabalho. Se nos derem oportunidades, com o nosso valor podemos conseguir coisas fantásticas. É o que sinto, tive essa felicidade e essa sorte.""Fui quando estava na equipa B, na equipa A não tive conhecimento de nada.""Isso depende do ponto de vista. Se a equipa não marcasse, estaríamos todos preocupados. Como a equipa tem feito golos... A equipa tem o estilo, tem uma forma de jogar e cria muitas oportunidades de golo. A análise tem de ser a quantidade de oportunidades que criamos, de homens preparados para finalizar e a quantidade de golos que vamos marcando.""Foi o Morato como vários dos sub-23 como dos juniores. Houve vários jogadores do Seixal. É um jogador que tem de crescer, terá o seu espaço, como muitos outros, de treinar entre a equipa B e a equipa A e por isso que o fomos buscar. O nosso trabalho em termos de formação é tentar proporcionar todas as condições para que os jogadores cheguem à equipa B. Depois depende deles. Numa perspetiva de mercado é para a equipa B que vamos olhar sempre primeiro. Só depois para fora.""Só vamos saber no fim. Essa tem de ser a nossa ambição: apostar nas frentes nacionais e fazer uma Liga dos Campeões à altura do Benfica. Foi com essa ideia que construímos o plantel, com critério. Podemos falhar o jogador mas não podemos falhar o critério."