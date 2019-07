Bruno Lage não pôde contar com De Tomas no treino

Antes da viagem para Boston, que será este sábado à tarde, Bruno Lage orientou mais uma sessão de treino na Universidade de Rutgers. O treinador não pôde contar com André Almeida, que trabalhou apenas no ginásio, e Raul de Tomas, com fadiga muscular. O lateral-direito está recuperado da fratura de stress na tíbia direita e na última sexta-feira esteve no relvado a trabalhar com o plantel. Ao contrário do avançado espanhol, não será opção frente ao Milan, na última jornada da International Champions Cup, agendado para este domingo às 20 horas.