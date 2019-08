Bruno Lage: «Não podemos dar de avanço e pensar que a seguir recuperamos»

A pouco mais de 24 horas da estreia na Liga, em casa diante do Paços de Ferreira, Bruno Lage contou aos jornalistas o que espera do Benfica para a nova época. O técnico está satisfeito com o trabalho desenvolvido até então e diz que o objetivo é "dar continuidade"."A nossa previsão e ambição é dar continuidade ao que fizemos na pré-epoca e aproximarmo-nos rapidamente da imagem e do jogo coletivo que tínhamos na temporada passada. Quanto mais rápido colocarmos isso em prática, mais rápido seremos uma equipa forte e determinada", começou por explicar.Lage, que revelou que André Almeida vai continuar de fora - "são 10 semanas sem treinar", considera "normal" a euforia dos benfiquistas. "É normal as pessoas ficarem motivadas pelo que temos vindo a fazer. Fizemos o que pretendíamos, ou seja, uma entrada forte na época, em cinco semanas com enorme intensidade e qualidade no trabalho, que nos permitiu vencer um torneio e a Supertaça. Mas a entrada no campeonato ainda não aconteceu e vamos encarar o jogo de amanhã com seriedade. A nossa euforia foi vencermos. Depois tivemos um dia de folga e a euforia foi terça, quarta e quinta-feira chegarmos aqui às 8 a manhã e sair às 8 da noite, sempre a preparar da melhor maneira o jogo com o Paços de Ferreira."Zivkovic e Cervi têm dados como transferíveis por não terem sido dos mais utilizados, mas o técnico discorda"Vocês viram três jogos nos EUA, mas nós fizemos 6. Dos que vocês viram em quantos é que o Rafa iniciou a partida? Há uns que tiveram mais minutos que outros, mas fizemos 3 jogos à porta fechada, a distribuição em termos de minutos está equilibrada entre todos os jogadores."O técnico foi também confrontado com o facto de agora, contrariamente ao que sucedeu na temporada passada, começar a época à frente da equipa. "A grande diferença é o que eu sinto. Como nós vamos encarar a época, por isso disse que temos de ter uma entrada forte. Se sentirmos que podemos dar de avanço porque ainda podemos recuperar, esse pensamento é errado. Temos de entrar determinados em cada jogo como fizemos na Supertaça. Por outro lado quem não quer vencer o campeão? É o mesmo que sentimos quando passámos para o 1º lugar na época passada. Temos de saber conviver com isso, todos nos querem vencer e nós queremos vencer todas as equipas."Lage abordou ainda a forma como preparou o encontro com o Paços de Ferreira, uma equipa que foi promovida e que apresenta um novo técnico. O treinador dos encarnados, que conhece bem o trabalho que Filó desenvolveu no Sp. Covilhã, analisou os encontros que os 'castores' já realizaram esta época, com o Moreirense e eo Estoril. "Antevejo uma equipa com a qualidade que carateriza o trabalho do treinador."