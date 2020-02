Bruno Lage: «Não podemos ter medo de ganhar»

"Este é o momento": as palavras foram repetidas este domingo várias vezes por Bruno Lage na conferência de imprensa de antevisão ao Gil Vicente-Benfica (19H30) para sublinhar a necessidade dos encarnados darem resposta aos últimos resultados negativos.





"Diga-me um campeão teve 7 pontos de avanço na 1.ª volta e com isso tinha algo garantido... Não podemos é ter medo de ganhar. Não temos de estar apreensivos com nada. Temos de estar de olho nas nossas conquistas. Tem de partir de nós para os nossos adeptos. Não tenho medo nenhum de perder, posso é ter medo de ganhar. Temos de pensar essa mensagem para vós. Não podemos trazer nada de trás. Temos de fazer o nosso melhor jogo. Quem entra num jogo com o medo de perder, vai perder. A nossa maior virtude é irmos para jogo e não olhar para trás", afirmou o técnico."A equipa está desejosa que chegue o próximo jogo. Fisicamente tivemos uma boa recuperação, e psicologicamente eles querem ter o próximo jogo mais rápido possível. A equipa precisa de jogar, de jogar com qualidade e vencer. A equipa não precisa de mais elementos para defender melhor, precisa é de ser consistente. Nós o ano passado já sofríamos os mesmos golos. Nós temos é de não olhar para trás e temos de marcar golos. Temos que estar com os olhos na baliza do adversário. Quer a defender, quer a atacar, temos de ser mais fortes do ponto de vista do equilíbrio. Temos de sentir o momento. Questionar o que podemos dar mais à equipa para produzir o futebol agradável que temos capacidade para o fazer? É isso que temos de pensar", disse.