Bruno Lage: «Não podemos ter medo, é preciso olhar para a frente sem receios»

Bruno Lage diz que o Benfica precisa de entrar forte no jogo amanhã frente ao RB Leipzig, "não ter medo", e concretizar as oportunidades criadas."Depois do primeiro jogo, na primeira volta, temos de marcar as oportunidades que tivermos. Fizemos um bom jogo e tivemos duas claras oportunidades, além do golo. Temos de tentar concretizar as oportunidades", afirmou o treinador do Benfica na conferência de antevisão do jogo da Liga dos Campeões."Cada jogo teve a sua história. Temos de olhar para aquilo que de bom temos vindo a fazer. Neste momento o que nos falta é os três pontos do jogo em casa, e um ponto num jogo fora. São as outras equipas que estão nessa posição e o que temos de fazer é prolongar aquilo que de bom temos vindo a fazer na competição. Temos trabalhado muito para que isso aconteça. Para já é conquistar estes três pontos e só depois olhar para a tabela classificativa", referiu, acrescentando: "Temos de ter uma entrada forte no jogo, fazer uma boa primeira parte, entrar bem na segunda... O que importa é olhar para aquilo que representa este jogo. É uma oportunidade para vencermos e temos de olhar como uma oportunidade de conquistar os três pontos", explicou."A nossa obrigação é entrar no jogo e olhar para aquilo que o jogo é. Os pontos fortes do adversário, as oportunidades que o adversário nos oferece e olhar olhos nos olhos do adversário. É essa a imagem do Benfica. Entrar em campo e jogar para vencer", disse, sublinhando: "E não ter medo. Não podemos olhar para trás, nem para aquilo que já ganhámos, nem para aquilo que já perdemos. É olhar para a frente sem ter receio. Se olhar para alguma coisa com medo, não há hipótese nenhuma. Temos de olhar para aquilo que nós controlamos, que é a nossa forma de jogar. É com esta mentalidade que conseguimos a Reconquista o ano passado."