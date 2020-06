Bruno Lage: «Não podíamos oferecer quatro golos, não podemos andar a lamentar nada»

Um golo em cima do cair do pano ditou a derrota do Benfica esta terça-feira, na Luz, frente ao Santa Clara; Bruno Lage não escondeu o seu desalento no relvado e pouco depois, aos microfones da BTV, lamentou os erros cometidos.





"A forma como sofremos os quatro golos... Não é tirar mérito ao Santa Clara, mas foram duas carambolas, um canto e um penálti. Ficamos muito tristes porque foi uma primeira parte equilibrada, sabíamos que íamos defrontar uma equipa bem organizada, com uma ideia de jogo boa. Tentámos fazer o nosso jogo, criar ocasiões. Sofremos o primeiro golo contra a corrente do jogo; acho que a equipa, com as nossas mexidas, entrou muito forte na segunda parte, fazemos o 1-1, o 2-1... depois oferecemos esta última bola e o golo. Quem marca três golos, depois de virar o resultado... O jogo tem de ser nosso.""Sim, mas depois de três golos não podemos sofrer o quarto. Tínhamos de fazer o nosso trabalho, fizemos três golos e não podíamos oferecer quatro golos, não podemos andar a lamentar nada. O que fizemos em termos ofensivos, em termos defensivos, pelas carambolas, o canto, o penálti, o jogo tinha de ser nosso, os três pontos tinham de ser nossos."