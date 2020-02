Bruno Lage não quis arriscar a perder 2-1: «Entra Samaris e fecha-se o resultado»

Bruno Lage considera que, apesar da derrota na Ucrânia com o Shakhtar (2-1), o Benfica continua com boas possibilidades de chegar aos oitavos de final da Liga Europa. O treinador encarnado disse que a equipa não passa por nenhuma crise mas admitiu que têm existido muitos erros que, invariavelmente, acabam em golo.





Sport TV+

Nova derrota



"Independentemente de ser o quarto jogo sem ganhar, mais importante é o contexto. Eliminatória que está em aberto e vamos discuti-la no nosso estádio. Não era o resultado que esperávamos mas está em aberto. Prefiro perder por 2-1 do que por 1-0."

Erros

"É assumir o que é nosso e continuar a trabalhar. Todas as equipas erram. Neste momentos os nossos erros estão dar golos."

Pizzi atrás do ponta de lança

"Era tentar aproveitar o espaço entrelinhas e termos bola, que era o nosso objetivo, baralhando a observação do adversário. Ter também um homem mais sólido no corredor para ajudar ali o Tomás Tavares. O Shakhtar tem duas, três boas ocasiões e marca, um bom reinício aproveitando para marcar. Nós tivemos reação, empatámos mas aconteceu um erro nosso que fez o 2-1. Resultado em aberto e queremos fazer melhor na Luz."

SIC

Resultado que não é mau de todo?

"Sabíamos que a eliminatória não seria finalizada aqui. Resultado permite-nos pensar seguir em frente. Após o empate ficámos por cima mas aconteceu o que aconteceu. Agora vem o Gil e queremos vencer, que é muito importante."

11 golos sofridos nos últimos 6 jogos

"É continuar a trabalhar. Erros todos cometem mas estamos a ser muito penalizados agora. Sem bola e hoje até com bola. Empenhamo-nos todos ao máximo para que esta fase passe. Ao mínimo erro está a acontecer um golo do adversário e temos de saber reagir. A seguir ao 2-1 voltámos a ter boa resposta e tentámos chegar à igualdade. Nos últimos minutos é sentir que é preferível segurar o resultado, pois estávamos a permitir transições ofensivas ao adversário. Entra Samaris e fecha-se o resultado, que nos permite discutir a eliminatória no jogo seguinte."

Faz sentido falar em crise?

"Não. A crise são dois jogos com Famalicão, que nos permitem chegar à final da Taça; duas derrotas no campeonato que nos permite estar em primeiro e agora uma eliminatória em aberto"