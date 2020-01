Bruno Lage não sabe se pode contar com Ferro no dérbi

Bruno Lage assumiu esta noite, pouco depois do duelo com o Rio Ave, que ainda não sabe se poderá contar com Ferro no dérbi de sexta-feira com o Sporting, isto depois de o defesa central ter sido substituído à hora de jogo frente aos vilacondenses.



"Não sabemos. Fez indicação para o banco que não podia continuar. Íamos optar pela saída de um médio, mas como sabemos que o Julian [Weigl] faz aquela posição, tomámos essa decisão. Ainda é prematuro fazer avaliação. Para já apenas uma dor, nada de mais, penso eu", disse o técnico, que alinhou no mesmo discurso quanto a Gabriel.





"Ainda não sei. Não quisemos colocar ninguém em risco nesta situação. Por isso não o incluimos, como foi a situação do André [Almeida]. Uma coisa é jogadores que têm muito volume de jogo, outra que é um jogador que demora mais tempo a recuperar. O André estava apto, mas para sexta-feira poderia ser colocar em risco. O Tomás [Tavares] é um grande jogador, conta, é uma alternativa muito válida".