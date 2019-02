Bruno Lage: «Não vou repetir o onze da 1.ª mão nem o do último jogo»

Bruno Lage deixou meio-mundo boquiaberto comno encontro frente ao Galatasaray, com 6 jovens na equipa titular, mas garante que amanhã, na Luz, no duelo da segunda mão dos 16 avos-de-final da Liga Europa, não vão alinhar os mesmos jogadores de início. Nem serão os mesmos que integraram o onze"Temos de fazer alguma avaliações. Mas a surpresa acontece apenas para quem não trabalha com os jogadores. Naquele momento aquele era a onze ideal, mas já passou uma semana e amanhã o onze vai ser diferente. Passou mais uma semana de trabalho, tivemos um jogo pelo meio, temos de fazer alguns reajustes na questão estratégica. Vai ser um onze diferente da 1.ª mão e diferente do último jogo do campeonato", assegurou.O Benfica tem uma vantagem de um golo, mas nem por isso espera um jogo fácil. "As expectativas que temos é que será um grande jogo. Vencemos a primeira parte, mas estamos à espera de um adversário muito competente. Trata-se de uma equipa bem organizada, com bons valores individuais, com uma organização coletiva muito forte e um treinador de renome. Temos de estar satisfeitos pela vantagem que temos, mas temos de dar uma imagem do que tem sido o nosso percurso recente para passar esta eliminatória", afiançou.Será legítimo os adeptos sonharem com a conquista da Liga Europa? "Legítimo é perceberem que nós queremos o que eles querem. Temos de pensar jogo a jogo, em apresentar o nosso futebol de qualidade e vencer. Se assim for os sócios vão estar satisfeitos", referiu. "O que me passa pela cabeça é ganhar sempre o próximo jogo. É com essa mentalidade que as coisas se vão fazendo. Imagine o que eu estava a pensar aos 60 minutos do último jogo e depois tive uma expusão... Nada nos tira a atenção do que vai acontecendo. Acontecem tantas coisa em tão pouco tempo, temos é de estar concentrados no que vai acontecendo."