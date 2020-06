Bruno Lage: «No Rio Ave está lá a minha família e o meu sangue»

O Benfica defronta amanhã o Rio Ave em jogo da 27.ª jornada da Liga NOS (21H15) e esta terça-feira Bruno Lage sublinhou o vínculo especial que tem com o clube de Vila do Conde





Análise ao Rio Ave: Pretendem chegar a lugares europeus e também um feito histórico, que é o maior número de pontos feitos pelo Rio Ave. Espero uma equipa muito competente. Têm feito uma excelente campanha, com enormes valores individuais e coletivos e uma equipa técnica de excelência. Pretendemos fazer o que sabemos e o que trabalhamos. A excelência foi encontrada em Portimão e queremos continuar esses 45 minutos de excelência.





Não me preocupa. Trabalhei com eles durante seis anos, no Dubai e Inglaterra. Vivemos como uma família. No Rio Ave está lá a minha família e o meu sangue, que é o meu irmão. O meu foco e a minha orientação é vencer.