Bruno Lage: «Nos últimos dez minutos deitámos tudo por terra»

O Benfica empatou (2-2) na visita ao reduto do V. Setúbal, em jogo da última jornada do grupo B da Taça da Liga, num encontro em que as águias estiveram a vencer por dois golos de diferença, mas um bis de Guedes, avançado dos sadinos, primeiro aos 83' e depois aos 90+3', acabou por eliminar o Benfica da prova.





No final do encontro, Bruno Lage afirmou que a equipa esteve muito bem no encontro e que até conseguiu anular o estilo de jogo do V. Setúbal, mas que nos últimos dez minutos do encontro as águias acabaram por deitar "tudo por terra" e despedir-se, assim, da competição."Aquilo que nós queríamos era vencer este jogo, aquilo que era a nossa estratégia de não deixarmos o Vitoria jogar conseguimos. Depois, com alguma tranquilidade chegámos à vantagem, nos últimos dez minutos deitámos tudo por terra. Dar os parabéns ao vitoria que passa para a ‘final four’."É sempre difícil estar muito tempo sem jogar e deixar jogarem. Sabendo dessas dificuldades ficamos contentes com o desempenho de toda a gente. O mais importante foi mantermos a coerência das equipas e dos 'onzes' que usámos para esta competição. Depois sabíamos que o V.Guimarães, com a qualidade que tem, e a jogar em casa, era muito provável ganhar o jogo. Queríamos encerrar o ano com um vitória, mas não foi possível.""Ainda há pouco estava a fazer uma retrospetiva daquilo que foram os meus últimos 20 anos. Estou a cumprir um sonho, estou satisfeito daquilo que foi capaz e dedicação também. Aquilo que nos prometemos do nosso lado é sempre trabalho e dedicação, para que não haja problemas mas sim soluções, como tem sido ao longo deste ano", finalizou o treinador do Benfica.