Bruno Lage: «Notícia da noite é o nosso bom jogo»

Bruno Lage destacou a boa exibição do Benfica na goleada caseira (4-0) ao Portimonense, que valeu a liderança isolada. À BTV, o treinador encarnado destacou ainda o apoio das bancadas.





"Notícia da noite é o nosso bom jogo, é para isso que olhamos. Foi o que fizemos, com exibição com paciência. O Portimonense tem qualidade, nada que justifique a sua posição na tabela. Obrigou-nos, com este sistema, a ter paciência. Foi o que fizemos. O primeiro golo deu-nos ainda mais confiança, depois uma reentrada muito forte e a seguir o jogo ficou a nossa favor. Vitória justa com boa exibição."

Liderança, melhor ataque e melhor defesa

"É pensar no próximo jogo, contra o Rio Ave..."

Apoio dos adeptos

"É estarmos ligados emocionalmente, o ambiente fantástico que se viveu hoje, como em Tondela, com os adeptos a apoiarem do princípio ao fim. Esse é o papel do adepto, que esteve presente. Assim a equipa sente que há confiança. Os adeptos têm de puxar pela equipa e ela pelos adeptos, para sermos apenas um e no final sermos julgados. De dois em dois dias vamos a julgamento, que é o nosso trabalho. Esta equipa trabalha muito. Este é o caminho."