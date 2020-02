Bruno Lage: «Nunca abdiquei de nenhuma competição»

Bruno Lage garante que a aposta do Benfica na Liga Europa é séria e que não vai abdicar da prova para colocar todas as 'fichas' no campeonato. O técnico dos encarnados afiança que a sua preferência é sempre "o jogo seguinte". E o próximo é já amanhã, com o Shakhtar Donetsk de Luís Castro, com quem perdeu na semana passada na Ucrânia, por 2-1.



Ferro tem sido muito criticado, como se trabalha uma situação dessas?

"De uma perspetiva coletiva é fazer a análise que fazemos regularmente. Acho que foi algo que trouxemos e que a equipa aceitou bem, essa análise crítica, nunca no sentido de apontar o erro ou de responsabilizar alguém, mas sim de identificar e perceber como melhorar. O nosso foco assenta muito no que temos de fazer em campo. Depois, é dar motivação e responsabilidade, por um lado, e conforto para ele continuar a evoluir. De forma coletiva, vir com emoções negativas de um jogo para outro não ajuda. É nestas duas sou três coisas que centramos a nossa atenção."



Sente que terá de optar por uma competição? Coloca as 'fichas' mais no campeonato?

"A preferência é o jogo seguinte. Vencer um jogo e preparar o seguinte é diferente de não vencer e preparar o jogo que se segue. Todos os que subirem ao relvado estarão disponíveis para jogar. Em função da estratégia e da análise, temos de escolher o melhor onze para cada momento e não abdicar de nada. Nunca abdiquei de nenhuma competição. Nem de ninguém. Temos o Gabriel, com uma lesão rara que não está entre nós. Por que vou poupar alguém que não sei se amanhã vai estar disponível? Depois, temos jogadores de 30 anos que recuperam de uma maneira, outros de 25 que recuperam de outra..."



Taarabt vai passar a jogar mais como segundo avançado?

"Para aquele jogo [com o Gil Vicente] foi, mas ele já tinha feito aquela posição. Ele conhece muito bem aquela posição, a outra tem desempenhado muito bem. O que me dá prazer é ver o Adel corresponder à aposta, não minha, mas do Benfica em lhe dar mais uma oportunidade."



Pressão

"O que é diferente do primeiro jogo para o segundo é que amanhã decide-se tudo e estamos a jogar em função de um resultado. Temos de ser mais competentes no momento defensivo, não é em termos individuais e de sector, mas em termos coletivos. Não é mais fácil nem menos fácil, é diferente porque é o jogo onde se decide tudo."



A conquista da Liga Europa foi pedida pelo presidente? E a aposta em Samaris é para manter?

O presidente também me diz sempre para ganhar o próximo jogo. Eu aposto em toda a gente. No Samaris, no Tino, no Julian, no Adel, no David Tavares... Qualquer um destes médios está preparado para jogar."



Jogou com três médios em Barcelos

"Foi uma decisão do momento e da estratégia em função do adversário. O Gil Vicente tem sido uma equipa muito forte no ataque à profundidade, pela direita. Entendemos que ter Adel disponível para construir e depois não ter ninguém para proteger essa situação seria mau, por isso optámos pelo Samaris, por aquele onze, por aquela estratégia. Quando escolhemos um onze, com Adel numa posição ou noutra, ou com Rafa dentro ou fora, ganha-se e perde-se porque cada jogador tem os seus próprios limites. Apesar de termos jogadores capazes de fazerem mais do que uma posição, obviamente são melhores numa do que noutra."



Benfica vai entrar forte ou expectante?

"O jogo vai ter vários momentos mas não podemos ficar à espera do que dá porque temos de ir à procura de um resultado que nos permita seguir em frente. Temos de ter uma entrada forte, sabemos o que temos de fazer com e sem bola, não dar os espaços que o Shakhtar gosta de ter... E à medida que o tempo passa é normal que os treinadores tenham de agir ou reagir."



Bom ambiente nas bancadas

"Temos sentido isso, em casa e fora. Ainda agora com o Gil Vicente foi notório esse apoio fantástico dos adeptos. Estamos num momento que não tem sido bom e os adeptos não deixaram de nos apoiar, no hotel, à chegada ao campo... Adeptos como estes são sempre importantes, precisamos desse apoio e eles têm sido incansáveis, do princípio ao fim."