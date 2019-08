Bruno Lage: «Nunca imaginei que poderia chegar a este nível como treinador»

Durante a conversa com Marcel Keizer, Bruno Lage explicou a sua paixão pelo futebol e confessou ter ficado surpreendido com o nível que atingiu como treinador. Num momento descontraído, o técnico falou ainda dos tempos de infância."O futebol é um prazer em tudo, tirar partido do divertimento, desde miúdo, de ver os jogos na televisão, de fazer coleções dos cromos, de jogar em criança, de um dia poder sonhar fazer carreira como técnico e a determinada altura perceber que podia ser a minha profissão. Nunca imaginei que poderia chegar a este nível enquanto treinador, talvez só enquanto adjunto. As coisas proporcionaram-se assim", contou, no canal 11.O técnico do Benfica falou ainda do medo que tem ao ver o futebol transformado num negócio. "O meu maior receio é que nos dias de hoje, que tudo aquilo que acabei de dizer se transforme em apenas negócio. O futebol é negócio porque a nossa sociedade mudou. Espero que esse fator não vá contra o que expliquei e vivi, a paiãao que o futebol nos leva em várias coisas", apontou.