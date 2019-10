Bruno Lage: «Nunca pensei que Ferro e Rúben Dias viessem a jogar juntos na equipa principal»

Numa conferência de imprensa na qual se mostrou feliz com as possíveis renovações contrato de Ferro, Grimaldo e Jota , Bruno Lage acabou por ser surpreendido no final pela oficialização do acordo com o defesa central por parte da BTV, uma informação que acabou por apontar como sendo "uma boa notícia". O técnico encarnado vê como importante para o futuro este passo dado pela direção do clube e aproveitou também para lembrar os tempos em que via Ferro e Rúben Dias a atuarem juntos já nas camadas jovens.