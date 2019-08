Bruno Lage: «Nunca vou dizer ao presidente que um jogador não pode sair»

Bruno Lage abordou o jogo com o Sp. Braga, no qual pretende regressar às vitórias após a derrota no clássico com o FC Porto. Entre outros assuntos, o técnico das águias falou ainda sobre o mercado de transferências, sublinhando, a propósito de eventuais saídas, que a gestão passa pela direção."Cuidados máximos, pelo bom início da época e prestações que tem vindo a fazer. É um jogo difícil, fora de portas, mas nós com a ambição de sempre para fazermos um bom jogo e vencer.Não fazemos análise apenas do último jogo, mas do que aconteceu nos seis ou sete últimos jogos. Há alas com características mais de jogo exterior, outros mais jogo interior, a própria dinâmica dos laterais é diferente em função dos alas que jogam à sua frente.""Todos os adversários trazem problemas e oportunidades. O calendário é este, sabíamos antecipadamente que teríamos de jogar contra o Sporting, P. Ferreira, Belenenses fora, receber o FC Porto e ir à casa do Sp. Braga, que fez uma primeira volta fantástica no ano passado. A oportunidade é de voltarmos a fazer um bom jogo, voltarmos à linha de continuidade que tem sido o nosso registo desde janeiro e conquistar os três pontos.""A diferença é apenas o resultado, a nossa forma de trabalhar não muda. Saímos de um jogo, fazemos a análise, preparamos a semana de treinos e o jogo seguinte. Em função do resultado, diferente sim, mas em função da forma de trabalhar, tudo igual. O apontamento mais difícil de registar esta semana foi o falecimento da filha do Paulo Vaz, técnico de equipamentos, e no dia seguinte do irmão do nosso chefe de segurança Paulo Magalhães. E o falecimento da menina do Luis Enrique. Isto é que são coisas difíceis de ultrapassar e que nos marcam.""O nosso objetivo é ter um plantel curto, equilibrado e muito competitivo para as competições nacionais e internacionais. Depois a segunda pergunta passa para o lado da gestão desportiva e eu nunca vou dizer ao presidente que este jogador não pode sair, porque há uma gestão para fazer e o lado financeiro tem contado nesse aspeto. Em gestão desportiva dou as minhas opiniões, mas sobre gestão financeira não passa por mim.""Ainda é prematuro fazer análises, agora dois aspetos: grupo muito equilibrado com equipas interessantes e equipas com sistemas táticos diferentes, uma em 4x4x2, outra em 4x3x3 e outra com uma linha de cinco."