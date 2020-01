Bruno Lage: «O Benfica é uma estrutura e uma família muito sólidas»

Bruno Lage destacou esta quinta-feira, no balanço de um ano como treinador do Benfica, a solidez do clube e a importância que é dada às pessoas.





"Começámos todos jovens e neste momento já temos alguns cabelos brancos e vemos que os projetos são sólidos, como o Benfica Campus, a Benfica TV e agora o novo. O mais importante é sentirmos que o Benfica é uma estrutura, um clube, uma família muito sólidos. É esse o meu sentimento", disse o treinador na conferência de imprensa de antevisão do jogo com o Aves, para o qual confirmou a convocatória de Weigl e a indisponibilidade de Rafa.Lage referiu que o Benfica tem de dar tudo para vencer o Aves. "É uma equipa que acredito que esteja em evolução e requer cuidado da nossa parte. Tem de conquistar pontos rapidamente e isso é muito perigoso."Sobre a saída de Raul de Tomas para o Espanyol lançou perguntou e fez comparações. "A justificação é muito fácil. O que é que correu mal ao Vinícius para não singrar no Nápoles e Monaco? O que correu mal com o Seferovic para só começar a faturar após um ano e meio? Por vezes este tipo de situações acontecem. Um não singrou por várias razões e hoje já lhe chamam o "Vinigolo". O Seferovic esteve um ano e meio sem render e depois fez uma segunda volta fantástica. Um é uma questão de adaptação aos clube e outro é uma questão de investir mais e passar mais tempo no clube", considerou.