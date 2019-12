Bruno Lage: «O Benfica foi grande e tem de voltar a ser grande em termos internacionais»

O Benfica defronta, esta terça-feira, o Zenit, em jogo a contar para a última jornada da Liga dos Campeões, naquele que será um autêntico 'tudo ou nada' para o futuro dos encarnados nas competições europeias.Com a obrigação de vencer na visita ao emblema russo, e esperar que o RB Leipzig triunfe na visita ao terreno do Lyon, Bruno Lage, treinador dos encarnados, apontou a um arranque de partida "forte" por parte da sua equipa, acautelando as "saídas rápidas" do adversário e sublinhando a "solidez defensiva" de uma equipa "muito competente"."As entradas fortes têm de ser sempre, em qualquer circunstância. Ainda no último jogo falámos sobre isso. O mais importante não é a entrada forte, mas sim sermos consistentes. Vamos jogar contra um adversário muito competente, não vamos marcar dois golos de cada vez, mas sim um de cada vez. Tendo a posse de bola, temos mais oportunidade de marcar mais golos e de criar mais lances de perigo. A nossa forma de olhar para o jogo é essa e é assim que temos de ser", afirmou o treinador das águias, em antevisão ao encontro com o Zenit."Não sei se têm conhecimento [de quem era], mas perde-se uma referência nacional, uma referência do Benfica e uma referência daquilo pelo qual lutamos todos os dias e queremos voltar a ser, que é lutar pelas competições nacionais, mas também para as internacionais. A nossa mentalidade leva-nos a ficar muito agarrados ao passado. Vou fazer aqui um aparte. O Pizzi está a fazer uma época espetacular e a maior parte das perguntas são sobre os jogos em que ele não jogou, e nem perguntaram se ele ia jogar.""O Benfica foi grande e tem de voltar a ser grande em termos internacionais e o nome do Benfica liga-se aos jogadores que fizeram parte dessa história. Os jogadores que chegam têm de perceber a grandeza do Benfica. O mais importante é aquilo que eu digo, e volta e meia reforço, que o nosso maior adversário é nós estarmos muito preocupados naqueles que são os resultados das nossas ações. Temos de deixar esse passado cheio de sentimentos negativos e olhar para o futuro com a ambição de conquistar coisas que ainda não conquistamos.""Sobre a segunda pergunta, vamos aguardar. Quando for concretizado vamos saber. A verdadeira questão é: qual é o 'onze' base? É o 'onze' que venceu o Sporting na Supertaça ou o 'onze' que venceu no Estádio do Bessa? Lembro-me de termos falado da ausência de Pizzi, Rafa e André Almeida e, curiosamente, dos três, dois estão lesionados. A todo o momento tentamos tomar as melhores decisões e sinto que fiz isso. Nós, a jogar com dois e três dias de intervalo, temos de tomar as melhores decisões e hoje, desses três jogadores, dois deles não estão disponíveis. Há coisas que não podemos controlar. O Rafa teve uma lesão rara, algo que está fora do nosso alcance. O melhor onze, até ao momento, foi o que jogou com o Boavista. Mas, há três meses atrás, foi o que jogou com o Sporting na Supertaça. Temos de olhar para o momento, aquilo que é a recuperação do jogador, alguns problemas que os jogadores têm e que ao longo da carreira vão sendo controlados.""Eu olho para aquilo que vamos fazendo. A nossa forma de trabalhar é olhar para um jogo de cada vez. Agora com o Zenit e a seguir com o Famalicão. A nossa forma de trabalhar é sermos competentes ao longo da época.""Vimos muitos jogos. O mais especial é que têm uma saída longa muito interessante e uma dinâmica muito interessante com os quatro homens da frente. Procuram muito os laterais. Têm uma segunda bola muito interessante, com muita gente a cair na zona da bola. Acima de tudo, [o Zenit] é uma equipa muito experiente e, à parte daquilo que são as quatros equipas, vale pelo seu coletivo.""A primeira coisa que digo aos pontas de lança é para verem o canal Panda para estarem sempre tranquilos. A nossa análise sobre o adversário partiu muito sobre isso. Cobra-se muito dos avançados, a equipa vence, o avançado não marca golo, não tem o mesmo sabor. Do nosso lado, tentamos dar uma tranquilidade a eles. Os avançados, quando temos bola, são quem menos tocam nela, estão a travar duelos com os defesas, estão de costas para a baliza, e a bola entretanto chega ao ala e a bola não chega lá por alguma razão, ou porque o cruzamento saiu mal, ou porque perdemos a bola entretanto. E o ponta de lança vem mais triste para trás. A vida de um ponta de lança é andar sozinho lá na frente, trabalhar e muitas vezes não ser recompensado. Os avançados têm de ser pessoas com um equilíbrio muito forte, quando eles estão num momento bom, como é o caso do Vinícius, é tirar proveito disso, quando não estão, é não esquecer o trabalho que têm de continuar a desempenhar. Quando entras para um tipo de trabalho e vais a pensar em muita coisa, se o adepto vai assobiar, se vales os 17, 20 ou 25 milhões, são muitas coisas para pensar.""As ausências fazem parte do jogo. Por isso é que as grandes equipas como o Zenit e o Benfica têm plantéis compostos por grandes jogadores, para todos darem uma boa resposta. Estamos preparados para o jogo, para mim seria uma surpresa se aparecessem com uma linha de cinco jogadores. Mas temos de estar preparados para tudo.""A equipa tem de estar preparada para tudo. Quando digo pressa é porque vamos jogar com uma equipa que é muito forte a defender. Essa pressa é, independentemente daquilo que foi o primeiro jogo, para a equipa não estar desatenta. A pressa é essa. A equipa criar espaços e não se desequilibrar, a nossa preparação para os jogos é sempre nesse sentido, preparar os vários cenários que podemos encontrar pela frente", finalizou.