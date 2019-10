Bruno Lage: «O início do sucesso do Benfica começou há 15 anos»

Em vésperas de defrontar o Lyon, Bruno Lage concedeu uma entrevista Agência France-Presse (AFP) com a formação dos encarnados como pano de fundo. O técnico lembrou o ano de 2006 como uma marco importante na história do clube, altura em que foi fundada a academia no Seixal."O início do sucesso do Benfica começou há 15 anos ao olhar para a área de formação e para o jogador formado no Benfica como prioritário. Havendo valor é fundamental que se entenda que não estamos a apostar no jogador por si só, mas estamos a apostar num jogador com qualidade e competência, que nós sentimos que pode, no imediato, trazer mais-valias e ajudar a equipa A a ser competitiva."Bruno Lage lembra a qualidade dos jogadores formados no clube, mas frisa que o objetivo agora passa por reter o talento na equipa principal do Benfica."Há 15 anos, pela visão do Presidente e da sua direção em perspetivar este projeto, que tem como base o Seixal, a primeira ideia seria que a equipa A conquistasse títulos e dominasse o futebol português, tendo como base os jovens da formação. Na época passada conseguimos isso, não só pelos jovens jogadores, mas também com a felicidade de ter um produto da casa na liderança da equipa técnica, e agora há que dar o próximo passo. É preciso ter noção da quantidade de jovens jogadores que passaram pelo Benfica, que por vezes não tinha a capacidade para os manter cá em casa. Neste momento temos as instalações, temos as condições financeiras e agora temos de ter a capacidade e competência de segurar os jovens talentos."