Bruno Lage, o jogo com o Vizela e a entrada a frio na Liga dos Campeões

O Benfica desloca-se este sábado ao reduto do Vizela, na 4.ª eliminatória da Taça de Portugal, depois da paragem para os compromissos das seleções, uma partida que abre mais um ciclo de competição com jogos de dois em dois dias."O Vizela tem feito uma campanha muito boa, está em primeiro na sua competição. É uma boa equipa, temos conhecimento da sua competência", afirmou lage, antes de explicar como preparou esta jogo: "Olhamos para todos os jogos da mesma maneira. Olhámos para nós, para o que temos feito de bom e para o que temos que corrigir. Esteve muita gente na seleção e houve regressos mais tardios... Mas dentro do possível, fizemos um bom trabalho. Treinámos alguns aspetos importantes e olhámos para o adversário no sentido de fazermos um bom jogo, mas fundamentalmente ter uma boa reentrada nas competições."Bruno Lage diz que a "intenção não é rodar" mas "apresentar a melhor solução" e aponta à Liga dos Campeões: "Curiosamente, as reentradas nas competições após as paragens têm sido com jogos da Taça, Champions e campeonato, mas temos aqui muita gente que fica muito tempo sem competir e que não pode entrar a frio num jogo da Liga dos Campeões. Será uma equipa muito competente e séria, para vencer", afirmou o treinador na antevisão da partida da Taça de Portugal.Questionado se será uma equipa próxima à que irá apresentar na Alemanha, frente ao RB Leipzig, para a Liga dos Campeões, Bruno Lage diz: "Depende do perfil dos jogadores... Há jogadores que não podem parar muito tempo, têm que jogar para estar vivos. Temos dois ou três jogadores que saem de ciclos de 21 dias com 7 jogos, e depois não podem estar sem competir. Temos que olhar para isso e, em função do rendimento, apresentar a melhor equipa."