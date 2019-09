Bruno Lage: «O mais importante é termos consciência de que temos um longo percurso a fazer»

Bruno Lage considerou a vitória do Benfica frente ao Moreirense justa, frisando que o Benfica nunca deixou de acreditar."O mais importante é termos consciência de que temos um longo percurso a fazer. Disse, desde o início, que queremos um plantel muito competitivo. Não nos vamos desculpar com a ausência de ninguém, mas é importante estarmos todos bem. Saúdo o regresso do Gedson. Dá-nos mais uma solução", referiu.O treinador do Benfica apontou alguns pontos a corrigir. "Não gostei muito da forma como, durante a primeira parte, perdemos duelos individuais, fundamentalmente nos corredores laterais, durante a primeira parte. No momento defensivo, não estamos tão fortes quanto gostaríamos. Com bola, a equipa tem posicionamento, dinâmica e procura criar várias situações de golo. Por outro lado, temos de ser equipa até ao fim. Há dias em que não vamos fazer as exibições que sonhamos, mas nunca podemos deixar de acreditar nos três pontos", disse.Quanto à situação clínica de Rafa afirmou: "Não parece haver nada de grave com o Rafa".