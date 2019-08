Bruno Lage: «O mais importante era atingirmos o nível da última época»

Bruno Lage mostrou-se satisfeito pela conquista da Supertaça, frente ao Sporting. Para o técnico do Benfica o mais importante seria consolidar todo o trabalho realizado ao longo de toda a pré-temporada."O mais importante foi cumprirmos aquilo que idealizamos, que era aproximarmo-nos o mais rápido possível daquilo que fizemos o ano passado. Ganhamos, o que é importante, mas o mais importante era dar-mos uma imagem daquilo que fizemos durante estas cinco semanas de preparação. Foi isso que desnivelou para o nosso lado de forma positiva", afirmou o técnico benfiquista.Apesar da goleada (5-0) imposta ao Sporting, Bruno Lage recusou a máxima de partir em vantagem para a conquista do campeonato. "Isto é apenas mais um jogo. Temos uma longa caminhada pela frente. O facto de continuarmos, desta forma, nesta caminhada é que nos dá o alento para o futuro. Conquistarmos o campeonato na última época e começarmos desta forma é maravilhoso. Agora, acabou a pré-época e vai começar uma longa jornada, onde temos três competições nacionais e uma internacional para lutar", disse.A procura de um guarda-redes tem sido uma constante no Benfica. Para Bruno Lage, a boa exibição de Vlachodimos não garante a continuidade na baliza. "O meu número um é o rendimento no treino e no jogo", acrescentando: "Precisamos de jogadores que tragam competitividade a todas as posições".