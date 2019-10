Bruno Lage, o relvado da Luz e o "desafio público" sobre as lesões de Rafa e Chiquinho

Tal comoavançou oportunamente, o Benfica está a estudar a possibilidade de vir a colocar um novo relvado ainda esta época. A decisão será tomada em breve e, caso avance, tudo aponta para que na próxima paragem, após o jogo com o Santa Clara (dia 9 de novembro), se proceda mesmo à sua substituição. Nesta altura, os encarnados estão ainda a avaliar em que moldes se vai processar a melhoria do tapete verde, pois também existe a possibilidade de se optar apenas pela reparação. As águias estão em contacto com a RED, a empresa responsável pela sua implementação, com o objetivo de resolver o problema da forma mais eficaz. Questionado esta terça-feira sobre a situação do relvado da Luz, palco do encontro de amanhã da 9.ª jornada frente ao Portimonense, e ao cuidado especial do departamento médico para evitar lesões, Bruno Lage foi assertivo."O problema foi detetado internamente, praticamente desde o jogo com o FC Porto. O relvado não está nas condições da época passada e começou a pensar-se em mudar o relvado. Vamos fazê-lo. É público que estamos em fase de conclusão desse processo e agora é tentar fazê-lo o mais rápido possível. Que não seja o relvado algo a apontar para situações menos boas que nos têm acontecido. Mas isto não serve de desculpa. Nesta profissão não temos tempo para pensar no que nos vai acontecendo, temos é de pensar em soluções e temos muitas", afirmou em conferência de imprensa.E prosseguiu: "Departamente médico? Não há nada a fazer. É continuar a fazer o bom trabalho que temos vindo a fazer nesta área, de prevenção e recuperação. Temos os exemplos do Vinícius, do Chiquinho, quase um recorde. Fica o desafio público: sendo o Rafa mais rápido do que o Chiquinho, vamos ver se conseguimos recuperar o Rafa mais rápido que o Chiquinho".