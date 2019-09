Bruno Lage: «O resultado certo seria o empate»

Bruno Lage estava desiludido por o Benfica não ter conseguido pontuar no jogo de estreia nesta edição da Liga dos Campeões,. O técnico - que não esteve no banco, por se encontrar castigado - considera que o empate teria sido o resultado mais justo."Foi um jogo equilibrado, principalmente na 1ª parte, mas faltou-nos essencialmente marcar as oportunidades que tivemos. O resultado certo seria eventualmente o empate, pelo que foi o jogo, pelas oportunidades que criámos.""Estávamos preparados para os dois esquemas táticos do adversário. No início da segunda parte o adversário começa a construir mais baixo e nós respondemos com a entrada do David Tavares, para tentar com que o Adele e o David Tavares pressionassem mais os médios e ter Fejsa por trás, a controlar as entrelinhas com Pizzi e Cervi nos corrdores. Tentámos criar situações de finalização não marcámos, o adversário marcou.""São decisões que temos de tomar. E a do André é fácil de explicar. Mal ou bem um desportista um jogo consegue fazer. O André está a fazer a sua pré-época, mas depois o tempo de recuperação é que é diferente. Vem para o banco com o FC Porto, pela sua experiêcia, com duas semanas de treino faz o jogo com o Sp. Braga, continua a recuperar, depois do Gil Vicente e não recupera a tempo. Por isso o Tomás é lançado no jogo. Já sobre a utilização do Cervi, é sentirmos quem está disponível para fazer o que nos queremos estrategicamente.""Sabíamos que íamos entrar num grupo competitivo. Preocupa-me o facto de não termos conquistado pontos.""A intenção foi em função do que podia ser o sistema e as características dos defesas alemães, não lhes dar ninguém para marcar.""Optámos por substitui-lo e colocar Rafa. Sofreu uma ligeira entorse no último jogo, mostrou-se disponível para jogar e até teve uma oportunidade de golo, mas optámos por substituí-lo."