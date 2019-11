Bruno Lage, o segundo filho e as 'três famílias': o que disse o treinador do Benfica ao intervalo

A CMTV teve acesso a detalhes do discurso de Bruno Lage durante o intervalo do jogo com frente ao Santa Clara, que decorreu este sábado no Estádio de São Miguel, nos Açores.





sabe que o técnico disse no balneário que, a jogar como jogou na primeira parte, o Benfica não conseguiria dar a volta ao encontro frente ao Santa Clara. Lage explicou depois à equipa que mudanças táticas eram necessárias para a segunda parte e falou ainda em três famílias. A família formada pelo grupo de trabalho, uma outra constituída pelos adeptos benfiquistas que estavam nos açores e uma terceira: a família de sangue.Foi nesse contexto que o treinador das águias revelou aos jogadores que a respetiva família vai aumentar e que vai ser pai pela segunda vez.