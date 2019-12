Bruno Lage: «O Shakhtar é uma excelente equipa e é bem orientada»

Bruno Lage reagiu esta terça-feira ao sorteio da Liga Europa que colocou o Shakhtar Donetsk como adversário das águias nos 16 avos de final.





"Ainda estamos longe, ainda é muito cedo, mas o Shakhtar é uma excelente equipa e é bem orientada. Gosta de ter bola, joga muito bem e tem atualmente com equipa técnica de eleição, a fazer um excelente trabalho", referiu o treinador do Benfica na antevisão do jogo da Taça de Portugal com o Sp. Braga marcado para quarta-feira na Luz (20h45).