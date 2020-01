Bruno Lage: «O sonho de Rafa é ser presidente do Benfica»

O mercado foi um dos assuntos abordados este sábado por Bruno Lage na conferência de imprensa de antevisão do jogo com o P. Ferreira. O treinador do Benfica falou de Fejsa, Zivkovic e de Rafa, cujo empresário admitiu que tem o sonho de jogar em Espanha ou Inglaterra.





"Sobre o Rafa, pelo que que disse hoje, o sonho dele é ser presidente do Benfica", referiu o treinador das águias.Lage explicou a posição do Benfica ao ser questionado sobre a eventualidade de chegar um central. "Estamos a pensar em tudo, olhar para o mercado em questões de oportunidade, no sentido de reforçar o plantel. O Adel [Taarabt] ainda ontem fez referência a isso. Os jogadores sentem-se confortáveis quando aumenta a competição interna".Sobre Fejsa e Zivkovi, que podem deixar a equipa afinal do mês, disse:"Falei com eles no dia 1 de setembro. Neste momento não falamos sobre nada disso. O mais importante é que quem cá está se sinta feliz. Se entenderem que há oportunidade para saírem e serem felizes, muito bem. Caso contrário, como aconteceu em setembro, continuam da mesma forma".