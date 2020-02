Bruno Lage "orgulhoso" por estar nomeado para os Galardões Cosme Damião

Nomeado para o prémio de melhor treinador no âmbito dos prémios Cosme Damião, Bruno Lage assumiu que ter este estatuto é "um motivo de orgulho", mas opta por frisar que o mais importante são os títulos conquistados do ponto de vista coletivo.





"É sempre motivo de orgulho. Acabo por ser nomeado pela terceira vez: primeiro pelos iniciados, depois pelos juvenis e agora pelos seniores. É para isto que trabalhámos, mas mais importante são os títulos que conquistamos. Agora é continuar a trabalhar, a dar o melhor para mais títulos coletivos conquistarmos", começou por dizer o técnico, à BTV."Partilho esta nomeação com todos. Foi um feito extraordinário. Foi muito importante para nós a reconquista. Mas já passou e agora é hora de comemorar o aniversário do clube e dar seguimento ao trabalho, para conquistar o próximo título. Com trabalho, vontade e ambição, para dar uma alegria aos adeptos", finalizou.