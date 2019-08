Bruno Lage: «Os resultados pouco importam nesta altura»

Bruno Lage fez, este sábado, a antevisão do encontro de amanhã, frente ao Sporting, a contar para a Supertaça Cândido de Oliveira, no Estádio Algarve.Recentemente vencedor do torneio mais prestigiante desta pré-temporada, a Internacional Champions Cup, o técnico encarnado desvalorizou os resultados pouco conseguidos por parte da equipa orientada por Marcel Keizer, que não conseguiu vencer nenhum encontro nesta pré-temporada."Vamos responder com base naquilo que fizemos até agora. Amanhã vamos dar seguimento àquilo que fizemos nestas cinco semanas. Os resultados contam muito pouco nesta altura. Pode dar confiança, não a confiança de que se vai ganhar algo [troféus], mas sim a confiança no trabalho desenvolvido", afirmou o técnico do Benfica, que apresentou uma questão que o deixou "curioso": "Fiquei curioso de apenas uma coisa, de nunca ter colocando em campo uma linha de cinco jogadores, vamos ver amanhã".