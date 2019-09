Bruno Lage: «Pedi desculpas à equipa de arbitragem pela minha entrada em campo»

Bruno Lage ficou satisfeito pelos três pontos alcançados com uma reviravolta ante o Moreirense mas antes disso ressalvou o pedido de desculpas a Artur Soares Dias já que pensava que o apito final havia sido pelo juiz da partida "Antes de mais, já pedi desculpas à equipa de arbitragem pela minha entrada em campo. [Aconteceu] pela forma como o árbitro apitou a falta e pela minha vontade em agradecer a estes adeptos de imediato fantasticos que não nos julgaram, que nos apoiaram de inicio ao fim e nos deram a alegria. Por isso, a vitória é deles. Foram eles que nos ajudaram a chegar a esta vitória", ressalvou em declarações à Sport TV após o triunfo por 2-1.Depois, o técnico do Benfica lamentou que apesar das ocasiões, os encarnados não tenham chegado ao golo nos primeiros 45 minutos. A "vontade tremenda" dos jogadores não foi benéfica durante o encontro."Criámos algumas situações de finalização no decorrer da primeira parte mas não conseguimos marcar. Tivemos uma entrada boa e vamos com uma vontade tremenda para chegar ao golo na primeira parte. Essa vontade e querer fazer tudo em velocidade permite-nos uma descoordenação total na nossa construção, com centrais desposicionados, com o médio atrás da linha dos centrais. Perdemos a bola e permitimos o golo ao adversário. Depois foi tentar tudo, num campo com uma relva extraordinaria mas de reduzidas dimensões. Foi procurar colocar mais gente entrelinhas atrás dos médios – as substituições foram nesse sentido. Queríamos forçar os nossos avançados para que o espaço entrelinhas fosse maior. Queríamos homens nos corredores e forçar. Acabámos com uma linha de três defesas. Acabou com felicidade mas na minha opinião também com justiça com os três pontos que nos ficam bem", vincou Lage.