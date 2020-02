Bruno Lage: «Pedrinho é um jogador que conheço muito bem»

Pedrinho é reforço 'amarrado' para o verão mas Bruno Lage pouco adianta sobre esse dossiê. "Ainda não é, mas é um jogador que conheço muito bem", disse o treinador na conferência de imprensa de antevisão do jogo da Taça de Portugal com o Famalicão.





De acordo com o que Record apurou, o criativo do Corinthians será o primeiro jogador para a próxima época, a troco de 20 milhões de euros. Os clubes já negociavam há alguns dias, mas a SAD encarnada subiu a proposta, que começou nos 15 M€ mais o passe de Yony González, até ao valor pretendido pelo Timão e o acordo ficou delineado. Se não surgir nenhuma contrariedade, tudo indica que o jogador terá mesmo a primeira experiência na Europa.O presidente do Corinthians, Andrés Sanchez, reuniu-se em Lisboa com Luís Filipe Vieira, homólogo do Benfica, e acertou os detalhes da transferência, que na verdade dificilmente se consumaria no mercado de janeiro. O Corinthians, que conta com 70 por cento do passe do futebolista, pretendia contar com Pedrinho na primeira fase da época, em especial para as primeiras rondas da Taça Libertadores, e esse objetivo também acabou por ser salvaguardado.O criativo, de 21 anos, foi um dos futebolistas mais utilizados em 2019 pelo emblema paulista: cumpriu 57 partidas oficiais, apontando ainda um total de sete golos.