Bruno Lage perguntou por avançado Alexis Vega

Bruno Lage perguntou por Alexis Vega, avançado do Chivas que defrontou o Benfica na International Champions Cup. A revelação foi feita pelo treinador da formação mexicana, Tomás Boy, em declarações à imprensa do seu país.





"Nos jogos de pré-temporada, falei com o treinador do Benfica, que me perguntou como se chamava este miúdo. Disse-lhe que é jogador de seleção. Tem muita qualidade, o que me deixa a pensar e aos que jogam no seu lugar", revelou o técnico.Com cinco presenças na seleção mexicana e um golo marcado, Vega, de 21 anos, exibiu-se em bom plano diante das águias, no jogo realizado a 20 de julho, na Califórnia. O avançado chegou a acertar na barra da baliza defendida por Vlachodimos.