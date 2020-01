Bruno Lage: «Podíamos ter tido mais bola para controlar o jogo»

O Benfica venceu o Belenenses SAD por 3-2 e aumentou de forma provisória para 10 pontos a vantagem como líder do campeonato.

Após o encontro no Estádio da Luz o treinador dos encarnados admitiu que a equipa enfrentou um adversário que criou dificuldades mas sublinhou a justiça do resultado.





"Um jogo muito difícil, como perspetivávamos. Acima de tudo fica uma vitória justa por aquilo que fizemos. Tivemos uma boa entrada no jogo. Uma 1.ª parte completamente do nosso lado. Ficou a sensação, e isso acontece muitas vezes em casa, que a equipa quis muito cedo e muito rápido marcar o 3º golo, quer quando estava 2-0 e depois com o 2-1. Havia espaço mas podíamos ter tido mais bola para controlar o jogo, com mais paciência e aí o jogo não ficava tão dividido, como aconteceu a partir dos 55, 60 minutos", afirmou Bruno Lage em declarações à BTV."Ao não termos bola deixámos o jogo ficar dividido e com equipas boas como é o Belenenses é sempre mais difícil. Em tenros ofensivos criámos muitas oportunidades e não pecamos em termos defensivos. Foi o querer ser muito rápido, com velocidade e passes verticais. Colocámos o jogo na divisão da posse e do resultado, mas conseguimos segurar o resultado para o nosso lado", acrescentou.

Entrada de Chiquinho

"Como viram o espaço que ele ocupa atrás dos dois médios, era intenção procurar espaço entre os 3 centrais e correu bem. Queríamos ter gente com posicionamento mais correto, 3 homens atras dos médios do adversário. O Chiquinho fez isso muito bem e exemplo disso é a forma como chegámos ao 3.º golo".

Golos de Taarabt e Chiquinho



"Ficamos felizes pelos jogares irem conseguindo sucessos individuais mas isso vê-se é no coletivo. O Adel e o Chiquinho procuravam golo e estamos felizes por isso. Sempre que entram, entram positivo para ajudar a equipa. O sucesso coletivo é o mais importante".