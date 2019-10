Bruno Lage: «Primeiro golo é uma oferta daquelas mas assumo a responsabilidade»

Bruno Lage explica titularidade de Jardel contra o Zenit Bruno Lage explica titularidade de Jardel contra o Zenit

Bruno Lage assumiu a responsabilidade pela derrota ( 3-1 ) do Benfica em casa do Zenit, na segunda jornada da Liga dos Campeões. À TVI, admitiu que as águias estão longe do que deveriam fazer na Champions."São erros individuais e coletivos e acima de tudo do treinador, eu é que escolhi o onze e estratégia, assumo o que se passou em campo. Tínhamos o plano bem vincado, estávamos preparados para jogar no 4x4x2. A nossa estratégia era sair por fora (...) Há uma bola que vai dentro e dá uma oferta daquelas... mas nunca individualizo. Quando os jogadores não fazem o que preparamos aqui estou eu para assumir a responsabilidade. Depois o autogolo e a forma como sofremos o terceiro deitou por terra as nossas aspirações.""Claramente, fruto do que nos tem acontecido. Há algumas lesões que nos condicionaram e o regresso à competição tem sido aos poucos mas perspetivávamos uma campanha diferente. Temos de nos aproximar rapidamente do que desejamos, que é o melhor Benfica da última época, que se manifeste nestas provas.""Boa notícia para vós e ele, para mim nunca foi caso. Caso é a equipa render, isso é que me preocupa.""