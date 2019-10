Bruno Lage promete "entrada forte" do Benfica no regresso à competição

Bruno Lage, treinador do Benfica, fez esta quinta-feira a antevisão ao duelo de sexta-feira frente ao Cova da Piedade, na 3ª eliminatória da Taça de Portugal. Em declarações à BTV, o técnico das águias admitiu que espera uma boa resposta da equipa após a longa paragem para os compromissos das seleções e disse ainda que o grupo está preparado para o ciclo de jogos que se avizinha. Lage não abriu o livro quanto ao possível onze que irá apresentar na visita a Almada e deixou elogios à equipa do Cova da Piedade"Queremos fazer um regresso de enorme qualidade. Depois da paragem, queremos ter uma entrada muito forte. Vamos defrontar uma equipa de 2ª liga que é bem organizada e tem bons valores, essencialmente na frente, onde tem gente muito experiente.""Jogar fora de portas pode ser vantagem, mas sentimo-nos mais confortáveis no nosso estádio. Temos preparado uma entrada muito forte neste reinício competitivo e queremos entrar bem neste ciclo que se avizinha terrível para todas as equiapas.""O objetivo é vencer o jogo e passar a eliminatória. Mas o mais importante é olhar para esta reentrada da competição e fazê-la a um nível muito alto, como fizemos no início da época. Queremos disputar um jogo de cada vez, tendo a consciência das dificuldades e oportunidades que o adversário nos pode dar.""Tivemos tempo para recuperar lesionados, dar um ou outro dia de descanso a quem estava e não foi à aseleçao, como o Grimaldo. Tivemos também oportunidade de treinar coisas que, com jogos de três em três dias, não conseguimos, sobretudo alguns momentos e fases que achamos serem importantes. Também acompanhámos o trabalho nas várias seleções e estamos preparados para uma reentrada forte na competição.""Tentamos olhar sempre para as situações pelo aspeto positivo e a pausa deu-nos tempo para trerinar. Há questões coletivas que podemos sempre preparar com gente que fica e tem de estar preparada para jogar e fazer a equipa crescer. A análise que fazemos ao jogo e ao treino, com vídeos, permite-nos preparar todos os jogadores para que o coletivo tenha uma resposta adequada a cada situação."