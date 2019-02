Bruno Lage: «Quando batemos à porta, perguntam quem és e não quem foste»

Bruno Lage, treinador do Benfica , abordou este sábado o dérbi de domingo com o Sporting , frisando ser necessário continuar a provar a qualidade da equipa em todos os desafios, porque o passado, como o nome indica, já ficou para trás."Em cada jogo temos de provar que estamos lá. O que disse aos jogadores é que quando chegamos a algum sítio e batemos à porta, pergunta sempre 'quem é' e não 'quem foste'. O jogo com o Boavista já passou, temos de treinar diariamente para no jogo dizer 'estou aqui, presente'. A reconquista dos adeptos é diariamente, a jogar bem, com qualidade, a vencer. A equipa precisa dos adeptos e os adepros da equipa assim, nestes moldes.""É uma final para as duas equipas. Vamos com essa determinação. Temos de continuar como temos feito, entrar determinados, organizados e sermos competentes para vencer. É esse o grande objetivo. É um jogo muito importante. Concordo com o treinador do Sporting, qualquer jogo entre Benfica e Sporting é sempre importante e as duas equipas estão em situação de desvantagem. Não há que escondê-lo.""Tem entrado num processo diferente de 4x3x3 com boas dinâmicas, gosta de construir por trás, procura largura máxima com alas e laterais, procura situações de finalização com entrada de homens vindos de trás. Vão procurar a finalizaçao com cruzamentos. É uma equipa muito competente e perspetivo um jogo interessante porque são sistemas diferentes mas vão encontrar-se vários desafios, o tático e as questões das individualidades.""É o meu primeiro dérbi na equipa principal, mas já tive muitos na minha carreira. Fico feliz por entrar nesta história linda do futebol português. Foi uma semana normal, avaliámos o que correu bem e menos bem contra o Boavista e treinámos para continuar a crescer. Dar significado sim à importância do jogo, continuarmos a caminhada. Estamos a treinar bem, satisfeitos com o que vamos produzindo e agora é chegar ao jogo e colocar nele todo o nosso potencial. Isso é que vai tornar este jogo especial.""Ainda não.""À semelhança do que se fez com o V. Guimarães. Por um lado é difícil, mas também facilita o trabalho porque a análise recai sobre o mesmo jogo."